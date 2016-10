Boze buurman

Iedereen heeft een boze buurman. Een voetbal drijft menig boze buurman tot waanzin. Zoon trapt soms een balletje in de poort. Hij is een hockeyer én onhandige voetballer.

20-10-2016

Er vliegt er wel eens een bal een tuin in. Er sneuvelt soms een plant in mijn tuin of een keukenraampje. Onze ene buurman schiet de ballen altijd zo hard als hij kan onze tuin weer in. Volgens mij zit hij dan aan de andere kant van de muur op zijn hurken met zijn...