Dertien mensen uit Beverwijk en Heemskerk opgepakt voor inbraken en heling

BEVERWIJK/HEEMSKERK - Dertien verdachten in de leeftijd van 17 tot 23 jaar uit Beverwijk en Heemskerk zijn opgepakt voor woninginbraken en heling.

Door Internetredactie - 20-10-2016, 12:09 (Update 20-10-2016, 12:16)

De politie kwam de verdachten op het spoor na uitgebreid onderzoek.

In de maanden november en december vorig jaar was er een duidelijke stijging te zien in het aantal woninginbraken in de IJmond. Deze stijging was vooral te zien in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Dit resulteerde in het onderzoek dat in de periode van januari 2016 tot eind juli heeft plaatsgevonden.

De zaken vonden plaats in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Velsen. In wisselende samenstelling pleegde de dertien verdachten de woninginbraken. Meestal bestond de buit uit sieraden, kluizen en elektronische apparatuur.

In totaal werden er 23 zaken aangedragen bij het Openbaar Ministerie. Alle verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zijn allen heengezonden onder zogehetenschorsende voorwaarden. Een aantal heeft elektronisch toezicht opgelegd gekregen.