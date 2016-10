Video: KNRM op ruige zee in actie voor Duits zeiljacht

Foto: KNRM Den Helder

DEN HELDER - Reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Den Helder en IJmuiden zijn woensdagochtend in actie gekomen voor een Duits zeiljacht dat in de problemen was gekomen op de Noordzee. Op een video van de KNRM Den Helder is te zien dat de zee bepaald niet vriendelijk was.

Het jacht was vanaf de Engelse kust op weg naar Texel, maar voer met hoge snelheid de verkeerde kant op. De KNRM vermoedt dat de zes opvarenden zeeziek en vermoeid waren geraakt door de ruige zee. Er waren golven van meer dan vijf meter hoog die ochtend.

Op het moment dat de KNRM werd ingeschakeld voer het jacht ter hoogte van Petten, maar toen de eerste reddingboot langszij kwam was het jacht al ter hoogte van Bergen aan Zee.

Door de hoge golven was het geen optie om het schip richting Den Helder te halen en dus werd voor IJmuiden als eindbestemming gekozen.

Een redder is aan boord van het Duitse schip gegaan om mee te varen naar de haven. Daar is het schip uiteindelijk veilig aangekomen. De bemanningsleden van de KNRM boten kwamen volledig ’door elkaar gerammeld’ weer terug bij hun ligplaatsen aan.

