Muziektheater in ’t Mosterdzaadje

Foto Lonneke Boots Gerard Wortel en Bas van Waard brengen muziektheater.

SANTPOORT-NOORD - Gerard Wortel en Fortepiano zijn te gast in ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord.

Door Mitzie Meijerhof - 19-10-2016, 13:29 (Update 19-10-2016, 13:29)

In zijn nieuwe liedjesvoorstelling op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje, draait Gerard Wortel er niet omheen. Wortel is theatermaker, entertainer, bard, stadsdichter, taalkunstenaar en zanger. Zijn teksten verhouden zich tussen scherts en gevoeligheid, tussen lichtzinnigheid en diepte, tussen lichte spot en hartstochtelijk mededogen en tussen absurditeit en aandoenlijke ingetogenheid. Muzikaal ondersteund door cellist Bas van Waard weet deze troubadour als geen ander zijn publiek te bespelen en te bezingen. Zowel in zijn teksten als met zijn bizarre muziekapparaten zet Wortel het publiek graag op het verkeerde been.

Mozart

Op zondag 23 oktober om 15.00 uur maken twee musici kennis met ’t Mosterdzaadje. Raymond Honing – traverso en Ursula Dütschler – fortepiano. Alle twee docenten aan het conservatorium en geroemd om hun uitvoeringspraktijken, zowel van oude muziek als de hedendaagse. Op authentieke instrumenten laten ze werk horen van F.X. Mozart, W.A. Mozart en Beethoven.

In dit programma een onverwachte zoon; want wie weet eigenlijk dat Mozart ook een componerende zoon had? Franz Xaver Mozart schreef onder andere het prachtige Rondo, dat qua stijl een beetje aan Schubert doet denken. Van vader Wolfgang Amadeus spelen ze een bijzonder werk. Een briljante sonate, origineel voor viool en piano maar door hun zelf bewerkt voor fluit. De sonates van Beethoven werden voor fluit bewerkt door zijn tijdgenoot en fluitvirtuoos Luis Drouet. Het thema van hun nieuwe cd die binnenkort verschijnt is geheel aan Beethoven is gewijd.

’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625. Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.nl.