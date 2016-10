Maya de Bij in première in stadsschouwburg

IJMUIDEN - De landelijke première van de voorstelling Maya de Bij, van STUDIO 100, staat in IJmuiden op het podium in Stadsschouwburg Velsen.

Door Mitzie Meijerhof - 19-10-2016, 12:30 (Update 19-10-2016, 13:20)

De rode loper gaat uit voor een kleurrijk en spannend Bij-avontuur op zaterdag 22 oktober in Stadsschouwburg Velsen. Met een voorstellingen om 13.30 én 16.00 uur.

De tweede show is extra feestelijk omdat het de Nederlandse première is. Ga mee met de bijenvriendjes op hun spannende zoektocht in deze allereerste live show ’Maya en de pollenbollen’.

Maya heeft een verrassingsfeest voor Willy georganiseerd. Hij is jarig maar dat is hij zelf helemaal vergeten. Maya heeft Willy om heerlijke pollenbollen gestuurd om een verjaardagstaart te versieren.

Maar op de terugweg verliest hij er een paar. Maya en Willy gaan op pad om de pollenbollen terug te vinden. Onderweg komen ze Flip, Beatrice en Ben tegen, maar ook …Tekla in haar spinnenweb op zoek naar lekker hapjes. Als dat maar goed afloopt.

Prijs: € 28,- inclusief garderobe.

Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255 – 515789.