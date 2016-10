Zee- en Havenmuseum in Herfstvakantie extra open

Foto archief Zicht vanaf de toren van het museum.

IJMUIDEN - Het IJmuider Zee- en havenmuseum is in de week van de Herfstvakantie Noord (tot en met 23 oktober) alle middagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Door Mitzie Meijerhof - 19-10-2016, 12:22 (Update 19-10-2016, 13:20)

In het kader van de ’Maand van de Geschiedenis’ is in het museum de tentoonstelling ’Grensverleggend’ te zien. Ook zijn er schilderijen te bezichtigen van Chris van Drunen in zijn verkoop expositie ’Geen zee te hoog’.

Voor grote en kleine kinderen zijn er dagelijks talloze speurtochten te doen door het museum.

Ook kunnen er rondleidingen, door vrijwilligers van het museum, worden aangevraagd.

Adres IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 in IJmuiden.