Gezocht: materiaal van B.V. Bureau Wijsmuller voor expositie

Foto Wijsmuller Wie heeft spullen van Wijsmuller.

IJMUIDEN - Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is bezig met een overzichtstentoonstelling van de B.V. Bureau Wijsmuller. Wereldwijd een begrip in de sleepvaart, berging en zwaar transport.

Door Mitzie Meijerhof - 19-10-2016, 12:05 (Update 19-10-2016, 13:13)

In de tentoonstelling wordt de geschiedenis weergegeven vanaf de oprichting in 1906 tot 2001.

De tentoonstelling zal lopen van februari t/m augustus 2017. Wie heeft er nog spullen liggen of misschien wel een bijzonder object dat op deze tentoonstelling niet mag ontbreken?

Wie materiaal heeft en bereid is dit voor een periode van 6 maanden in bruikleen te geven aan het museum, neem contact op met het museum via e-mail bestuur@zeehavenmuseum.nl" target="_blank" title="">bestuur@zeehavenmuseum.nl. Het liefst ontvangen zij eerst een foto.