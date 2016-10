Gewapende overval op Herberg IJmond in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - In de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord is dinsdagavond het café annex pension ‘Herberg IJmond’ doelwit geweest van een overval. Drie mannen kwamen rond 23.40 uur de zaak binnen en bedreigden de nog aanwezige gasten met een voorwerp dat op een vuurwapen leek.

Door Jan Balk - 19-10-2016, 7:17 (Update 19-10-2016, 11:54)

Hij maakte geld uit de kassa buit en ging er op een gereedstaande scooter vandoor in de richting van de Velsertraverse.

Er waren nog twee andere verdachten bij de overval betrokken. Vermoedelijk waren ze met z’n drieën op twee scooters bij het café gearriveerd.

De twee verdachten die het café niet binnengingen, vertrokken vermoedelijk al iets eerder. Zij reden in de richting van de Noordzeekanaalweg, op een zwarte scooter met D30 in het kenteken. De bestuurder droeg een witte helm en had een groene jas en een zwarte broek aan.

De politie startte direct een grote zoektocht. Een speurhond zocht in de omgeving naar sporen, terwijl getuigen werden gehoord. De overvallers wisten echter te ontkomen.

De overvaller die in het café was, is een man van tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij droeg een witte open helm en een donkere werkjas met een gele baan over de borst.

Getuigen wordt verzocht zich te melden bij de politie.