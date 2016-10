Provincie investeert in groene projecten

HAARLEM - De provincie Noord-Holland investeert tussen 2017 en 2021 ruim 178 miljoen euro in groene projecten. Het gaat om 117 projecten en 8 subsidieregelingen.

Door Van onze verslaggeefster - 18-10-2016, 19:56 (Update 18-10-2016, 21:47)

Het gaat om het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2017-2021. In dit programma, dat jaarlijks wordt vastgesteld, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen worden opengesteld en waar de prioriteiten de komende jaren liggen.

De investering helpt de provincie haar doelen te bereiken zoals het verbeteren van de biodiversiteit. Deze staat ook in Noord-Holland onder druk. Er is een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten en door verstedelijking en de aanleg van wegen raken bestaande natuurgebieden versnipperd. Om die reden is er bijvoorbeeld een subsidieregeling speciaal voor weidevogels in de investeringslijst opgenomen. Op de lijst met groenprojecten prijken onder meer de uitbreiding en inrichting van natuurgebied Waalenburg op Texel en de Nieuwe Strandwal, het gebiedsontwikkelingsproject bij Heiloo en Limmen.

Het volledige programma is te vinden op www.noord-holland.nl