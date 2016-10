IJMOND - De nieuwe dienstregeling van NS voor 2017 bevat voor de IJmond geen verrassingen. Verbeteringen vallen niet te verwachten; de NS zet niet meer intercity’s in en treinreizigers tussen Alkmaar en Haarlem blijven grotendeels aangewezen op stoptreinen.

l sinds eind vorig jaar protesteren Annette Baerveldt en haar collega-wethouders in Heemskerk en Beverwijk op alle mogelijke manieren tegen de dienstregeling, die eind 2015 werd ingevoerd. In één klap werden veertig dagelijkse intercity’s geschrapt. Na protest uit de regio kwamen er twee kleine verbeteringen. Enkele spitstreinen werden heringevoerd, maar alleen in de ochtend- en middagspits, en alleen in de ’spitsrichting’. Dus ’s ochtends richting Haarlem, en ’s middags richting Alkmaar. Dit leidde ertoe dat lege intercity’s die de andere kant op gingen, de overvolle perrons van station Beverwijk voorbij reden. De sprinters zitten juist stampvol.

2200 treinreizigers tekenden een petitie die werd overhandigd aan NS-regiodirecteur Heike Luiten. Die liet echter direct weten dat er geen verbeteringen te verwachten zijn, aangezien de NS het prima vindt gaan. Ook een enquête onder 800 treinreizigers door deze krant maakte geen indruk, hoewel 97 procent aangaf dat verbeteringen dringend nodig zijn.

De spoorvervoerder ontkent categorisch dat er structurele problemen zijn op de Kennemerlijn, en dat de problemen die er aantoonbaar zijn, onder de categorie incidenten moeten worden geschaard. Door nieuwe treintijden sluiten de treinen niet meer aan op de bussen. Jaqueline Dorenbos (wethouder Beverwijk): „Dat moeten Connexxion en de gemeente zelf oplossen. De NS houdt nergens rekening mee.”

Dorenbos heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma van infrastructuur. Die heeft inmiddels gereageerd, en teruggeschreven dat de problemen op de Kennemerlijn door de NS zelf moeten worden opgelost. Het ministerie ziet geen aanleiding om in te grijpen, omdat er wordt voldaan aan de concessie. Die overigens nog tien jaar loopt.

Dorenbos: „De NS laat eens per half uur een stoptrein rijden. Hoe goed of slecht ze dat doen en of hierdoor het openbaar vervoer in de regio waar al een zware milieubelasting op rust door de industrie, wegenstructuur en een druk bevaren kanaal een enorme dreun krijgt, is niet hun zaak. Met andere woorden: zoek het samen met NS maar uit. Een uitermate teleurstellende reactie! Nu is de hoop gevestigd op kritische geluiden uit de Tweede Kamer. Het blijft onbegrijpelijk dat straffeloos veertig intercity’s geschrapt.”