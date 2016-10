Audacia: indrukwekkende gast in IJmondhaven

Foto Ko van Leeuwen

IJMUIDEN - Maandagochtend is de Audacia binnen gelopen in de IJmondhaven van IJmuiden.

Het is een grote pijpenlegger van offshorebedrijf Allseas. Het schip zelf is 225 meter lang, maar de stinger steekt nog eens 100 meter voor de boeg uit.

Een stinger is simpel gezegd een glijbaan waarover men pijpen in het water laat glijden. In de praktijk is het een high tech apparaat dat een vast onderdeel vormt van het schip. De stinger steekt over het terrein naast de Felison Cruise Terminal. Dit terrein is om veiligheidsredenen afgezet. De Audacia blijft ongeveer vijf maanden liggen in de IJmondhaven.

Mogelijk laat men daarbij de stinger op het afgezette terrein zakken voor onderhoud.