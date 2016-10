Verdachten slaan op de vlucht na inbraak in IJmuiden

Foto: Politie

IJMUIDEN - In een woning aan de Reggstraat in IJmuiden heeft in de nacht van zondag op maandag een inbraak plaatsgevonden.De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 17-10-2016, 14:06 (Update 17-10-2016, 15:30)

De bewoonster lag rond 03:00 uur te slapen toen zij werd opgeschrikt door een krakend geluid. Zij opende het raam om te kijken wat er gebeurde en zag vervolgens twee mannen.

Bij het zien van de bewoonster rende het tweetal weg in de richting van de brandgang achter de woning. De twee forse verdachten zijn rond de één meter 70 lang en droegen donkere gewatteerde jassen.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!