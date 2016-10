Vele plannen voor IJmuiden-Oost

archieffoto Er komen woningen bij het oude Vellesan College. Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Woningbouw en renovatie lijken de codewoorden voor IJmuiden-Oost de komende jaren. Het bestemmingsplan voor IJmuiden-Oost is aan vervanging toe, reden voor het college van burgemeester en wethouders om alle plannen op een rijtje te zetten.

Door Susanne Moerkerks.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 17-10-2016, 14:05 (Update 17-10-2016, 15:30)

Het gebied tussen het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn, de duinen en de westzijde van het Stadspark kan de komende jaren flink veranderen als alle mogelijke ontwikkelingen die in het startdocument genoemd staan ook echt worden uitgevoerd. In totaal worden in het document negentien locaties besproken....