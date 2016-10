Beroving van telefoon en portemonnee na worsteling in IJmuiden

Foto: Archief Politie

IJMUIDEN - Op de Dirk Hartoghstraat in IJmuiden is een negentienjarige Haarlemmer in de nacht van zaterdag op zondag beroofd van zijn telefoon en zijn portemonnee. Een achttienjarige man uit Almere en een negentienjarige man uit Diemen zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 17-10-2016, 11:58 (Update 17-10-2016, 11:58)

De Haarlemmer stond rond 04:10 uur op de Dirk Hartoghstraat in IJmuiden te wachten op een vriend. Plotseling kwamen er twee mannen op hem aflopen. Een van hen vroeg een sigaret, die hij ook kreeg.

Meteen daarna vroeg een van de mannen het slachtoffer ook om geld waarop het slachtoffer niet in ging. Toen een van de overvallers vervolgens de telefoon en de portemonnee uit de zakken van het slachtoffer haalde, ontstond er een worsteling.

De twee verdachten konden later worden aangehouden. Zij bleken de gestolen spullen nog bij zich te hebben.