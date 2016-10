Griezelpraktijk

De Halloween Night of Darkness is een toer door drie spookhuizen in Beverwijk op vrijdag 4 en zaterdag 5 november.

Organisator is Vuurlinie Beverwijk, bekend van buitenactiviteiten als lasergamen 2.0. Tegen betaling van 5 euro kan er in de buurt worden geparkeerd.

De spookhuizen bevinden zich op loopafstand van elkaar en bezoekers kunnen zelf bepalen in welke volgorde ze de locaties aandoen. De eerste groepen vertrekken op vrijdag om 19 uur en op zaterdag om 19.30. De laatste groepen starten om 22 uur.

Bezoekers mogen zelf niet verkleed komen en moeten veertien jaar of ouder zijn. Reguliere tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.nightofdarkness.nl