Griezels maken zich op voor intrek in horrorfort

SimonePhotography Vrijwillige acteurs zorgen met professionele grim voor bloedstollende momenten. Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Alleen waaghalzen durven op vrijdag 4 en zaterdag 5 november voet te zetten in het Fort aan de St. Aagtendijk in Beverwijk.

Door Gwendelyn Luijkredactie@ijmuidercourant.nl - 17-10-2016, 9:31 (Update 17-10-2016, 9:31)

Tijdens Halloween Night of Darkness bevolken de mislukte experimenten van een gestoorde dokter de donkere gangen en nissen van het fort.

,,Vorig jaar waren er al mensen die niet naar binnen durfden. Dit jaar maken we het nóg spannender”, belooft Simone Groeneveld. Samen met haar man Will is ze beheerder van het fort. ,,Het is het perfecte horrorhuis. Alleen het toegangshek al geeft het een grimmige uitstraling. Dit is een militair gebouw vol smalle gangetjes en donkere nissen waarin monsters zich kunnen verschuilen. En omdat je er in het donker zigzaggend doorheen gaat, ben je al snel de weg kwijt.”

Het fort maakt bij Halloween Night of Darkness onderdeel uit van de toer door drie spookhuizen in Beverwijk. In de Haunted Barracks zien te ontkomen aan zombiesoldaten uit de Tweede Wereldoorlog en op de Deadly Farm komen bloeddorstige ridders en andere Middeleeuwse barbaren tot leven. Het trio horrorhuizen wordt gecompleteerd door het Haunted Asylum in het Fort aan de St. Aagtendijk.

De voorbereidingen voor de twee halloweennachten zijn al in volle gang. Het fort bevat verschillende oefenruimtes voor bands en een opnamestudio. Daar wordt nu handig gebruik van gemaakt voor het maken van geluidseffecten. ,,De jongens hebben al hysterisch gelach en ijzingwekkend gegil opgenomen”, vertelt Simone. Al kunnen bezoekers er natuurlijk niet vanuit gaan dat alles wat ze horen en zien 'nep' is. Ruim twintig horrorfiguren van vlees en bloed spoken door de gangen van het Haunted Asylum, een psychiatrische inrichting waar iets ernstig mis is. De directeur van het asiel heeft wrede experimenten op zijn patiënten uitgevoerd en nu zijn hun gemartelde zielen uit op wraak. ,,Maar ook de gestoorde dokter zelf is er nog...”, verklapt Simone vast.

Vrijwillige acteurs nemen de rollen op zich. ,,We hebben een fantastische groep”, zegt Simone. ,,Waaronder de grootste man van Nederland. Hij 2,34 meter lang en in de lage gangen hier helemaal een reus waar je niet langs komt.” Aan de zeer professioneel ogende grime wordt veel aandacht besteed. ,,De acteurs zitten al vanaf tien uur 's ochtends in de grime. Vorig jaar was er een man bij die daarna, met bloederige grime en al, gewoon naar zijn werk ging.”

Flinke verbouwing

Momenteel worden bepaalde ruimtes in het fort grondig opgeknapt, met nieuwe vloeren, deuren en automatische verlichting. ,,Voor het halloweeneffect moeten we de komende twee weken flink bouwen om het ’mooie’ er een beetje vanaf te halen.”

Maar er zijn ook nog niet gerenoveerde ruimtes die zelfs bij daglicht een onheilspellend sfeertje uitstralen. De oude, met stof bedekte latrines bijvoorbeeld. ,,De spinnenwebben hangen er al. En die zijn echt.”

Het is het derde jaar dat het fort deelneemt aan de griezeltoer in Beverwijk. ,,Totdat Paul Klomp van de Vuurlinie met het idee kwam, had ik niets met Halloween. Wel heb ik altijd al van horrorfilms gehouden, maar ik ben niet bang. Niet zoals de bezoekers”, grijnst ze.

Vorig jaar was ze ook zelf onderdeel van een act. ,,Zodra je de grime ophebt, zit je helemaal in je rol. Het geeft een enorme kick om mensen aan het schrikken te maken.”

Halloween Night of Darkness in Beverwijk is hard op weg één van de grootste halloweenevenementen in Nederland te worden. ,,Ik vind ons niet onderdoen voor Fright Night in Walibi”, zegt Simone. De organisatie rekent op ongeveer 1500 bezoekers. Om het ’verrassingseffect’ voor iedereen even groot te houden, gaan de bezoekers in kleine groepjes naar binnen. ,,Maar in de rij ben je ook niet helemaal veilig”, zegt Simone. ,,Als het hek achter je sluit, kan er van alles gebeuren.’’