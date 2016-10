Levensverhaal Peter de Bie op je mobiel

Foto United photos / Rob van Wieringen Peter de Bie (links) wordt geïnterviewd door Peter van Broekhoven.

IJMUIDEN AAN ZEE - Sommige van de ongeveer dertig toehoorders in paviljoen Beach Inn liepen afgelopen zondag langs de film die gemaakt is aan de hand van het levensverhaal van eigenaar Peter de Bie. Bijzonder is dat je met je mobiel het geluid erbij kunt halen door een speciale website te bezoeken. Het idee is dat de film nog op de montagetafel draait en dat je deze met je telefoon tot leven komt.

Door Kees de Boer - 17-10-2016, 8:09 (Update 17-10-2016, 8:09)

Terwijl de bezoekers kijken naar het levensverhaal wordt Peter...