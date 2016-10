Moeder en dochter in de bloemen

Foto United Photos / Gwendelyn Luijk Voor moeder Kaylle en dochter Nicolette van Veen is de bloemenwinkel een nieuwe start en een droom die uitkomt.

SANTPOORT-NOORD - Mede-eigenares Kaylle van Veen de slogan voor haar nieuwe bloemenwinkel al paraat: ,,Ga je voor een broodje heen, dan ga je ook voor een bloemetje naar Van Veen.” Toepasselijk, want Bloemenwinkel Van Veen ligt pal naast Bakkerij Vreman aan de Terrasweg. Dochter en ook mede-eigenares Nicolette lacht: ,,Mijn moeder is het creatieve brein in deze winkel.”

Door Kees de Boer - 16-10-2016, 21:46 (Update 16-10-2016, 22:21)

Dit weekend opende de bloemenzaak Van Veen haar deuren. De eigenaren zijn moeder Kaylle en dochter Nicolette van Veen.

Nicolette heeft voorheen in een tuincentrum...