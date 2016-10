Brand in zandbak van basisschool in Velserbroek

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

VELSERBROEK - De afdekplaat van de zandbak van basisschool De Hoeksteen aan De Weid in Velserbroek stond zondagmiddag in brand.

Door Lotte Verheul - 16-10-2016, 18:17 (Update 16-10-2016, 18:30)

De brand liet zich simpel blussen door de brandweer met een gieter.

Opvallend was wel de aanwezigheid van deodorant bussen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de brand vanzelf is ontstaan.

De basisschool is komende week dicht, dus zullen buurtbewoners die de brand gemeld hebben ook de school informeren. De schade moet op korte termijn worden gerepareerd.