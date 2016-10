’Enorme opsteker voor alle vrijwilligers Pieter Vermeulen Museum’

Foto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden Afgelopen vrijdag nam museumdirecteur Hiske Brouwer (l) de prijs in ontvangst.

DRIEHUIS - Directeur Hiske Brouwer noemt de verkiezing van het Pieter Vermeulen Museum tot Kidsproof Museum 2016 afgelopen vrijdag een ’enorme opsteker voor alle vrijwilligers die in het museum werken’. „We waren al uitgeroepen tot het leukste kindermuseum van Noord-Holland, maar dat we nu ook de landelijke prijs gewonnen hebben is natuurlijk fantastisch”, zegt zij.

Door Gwendelyn Luijk - 16-10-2016, 17:42 (Update 16-10-2016, 17:42)

De verkiezing is een initiatief van Museumkids, een organisatie die kinderen wil stimuleren naar het museum te gaan. Kinderen delen zelf de cijfers uit. Met ruim elfduizend...