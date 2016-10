Politie rolt hennepkwekerij in woning IJmuiden op

ANP

IJMUIDEN - In een woning aan de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden heeft de politie zaterdagavond een hennepkwekerij gevonden.

Door Daniël Mol - 16-10-2016, 8:26 (Update 16-10-2016, 8:26)

In de woning stonden 35 potten met hennepplanten. Een 36-jarige man uit IJmuiden was aanwezig in de woning en is aangehouden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerij ontruimd.