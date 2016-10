Kersenpitten uit de Romeinse tijd

United Photos/Paul Vreeker Hilde Vermast met een archeologische vondst in de bibliotheek.

VELSEN - De nationale archeologiedagen zijn van start. Komend weekeinde staat er genoeg leuks op het programma. Voor Hilde Vermast, voorzitter van de Werkgroep Archeologie Velsen, zijn het hoogtijdagen.

Door Marieke de Kok - 15-10-2016, 6:00 (Update 15-10-2016, 6:00)

Wat het precies is, weet ze niet, maar Vermast geniet van archeologie. Het mysterie, de puzzel, het raadsel; de Beverwijkse kickt erop. ,,Mijn man is er ook door gegrepen. Hij probeert nu bijvoorbeeld prehistorisch ijzer te maken, zoals men dat vroeger deed. En eigenlijk lukt het dus niet echt. Prachtig dat we met...