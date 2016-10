IJmondgemeenten moeten samen naar sport en theater kijken

VELSEN - De IJmond moet gezamenlijk naar de toekomst kijken van voorzieningen als zwembad, theater, bibliotheek en sport. Dat advies geeft Frank Candel van het Utrechtse bureau Andersson Elffers Felix (AEF) de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen mee bij het eindrapport Evaluatie IJmondiale Samenwerking. ,,De gemeenten moeten dat niet per onderwerp bekijken, maar in samenhang. Dat is veel minder pijnlijk.’’

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 18:09 (Update 14-10-2016, 18:09)

Het rapport dat vorige week verscheen, prijst de samenwerking tussen de drie gemeenten. Er zijn mooie stappen gemaakt binnen allerlei lagen van...