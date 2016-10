Velserbroekse Sint krijgt ander feest

VELSERBROEK - Het Sinterklaasfeest krijgt dit jaar een andere invulling. Winkeliersvereniging Velserbroek heeft namelijk in overleg met Dorpsvereniging Velserbroek ervoor gekozen om in de decembermaand meerdere activiteiten te organiseren.

Door Evelien Engele - 14-10-2016, 12:14 (Update 14-10-2016, 12:19)

Sinterklaas zal niet meer zo groot ingehaald worden als afgelopen jaren. In plaats daarvan zullen muziekpieten zaterdag 3 december tussen 11 en 15 uur in het winkelcentrum te vinden zijn.

De winkeliersvereniging, hoofdsponsor van de Sinterklaasintocht die altijd door Dorpsvereniging Velserbroek georganiseerd werd, heeft ervoor gekozen om het budget over meerdere weekeinden te verdelen met activiteiten voor verschillende doelgroepen.

De Zwarte Pieten-discussie heeft geen rol gespeeld bij deze keuze, licht Mireille Verbon, aanspreekpunt van de winkeliersvereniging toe.

,,We hebben al jaren bruine pieten. De kleur komt niet eens ter sprake. We hebben ervoor gekozen omdat er steeds minder kinderen in Velserbroek wonen en we graag ook iets voor de andere doelgroepen organiseren. We gaan dit proberen. Wie weet organiseren we volgend jaar wel weer een intocht. De deur gaat niet dicht.”

Op de agenda staat een kerstproeverij voor zaterdag 10 en 17 december tussen 11 en 15 uur in het winkelcentrum gepland. Zaterdag 31 december zal er een oudjaarsactie zijn.