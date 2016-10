Botsing met hert zorgt voor afsluiting A22 bij Velsen-Zuid

Foto: Twitter/Weginspecteur Eddie

VELSEN-ZUID - De A22 bij Velsen-Zuid richting Haarlem is in de nacht van donderdag op vrijdag enige tijd afgesloten geweest. Dit had te maken met een botsing met een hert.

Door Jan Balk - 14-10-2016, 9:44 (Update 14-10-2016, 9:49)

De botsing vond rond 05:00 uur plaats. De voorkant van de auto is enorm beschadigd. Het hert zou wel nog in leven zijn en is verdwenen.

Er liepen ongeveer vier herten op de snelweg.

Weginspecteur Eddie van Rijkswaterstaat meldt het incident op Twitter. Inmiddels is de weg weer open.