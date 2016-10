’Crises bij partners gemeente is toeval’

VELSEN - Er is geen verband tussen het vertrek of het op non-actief stellen van een aantal directeuren van semi-overheidsinstanties in Velsen. Dat zegt de gemeente Velsen in ieder geval.

Door Marieke de Kok - 13-10-2016, 21:57 (Update 13-10-2016, 22:33)

Raadslid Marianne Vos van Velsen Lokaal had zich verbaasd over het feit dat er in een half jaar tijd meerdere leidinggevenden vertrokken van organisaties die verbonden zijn aan de gemeente.

De politieke partij doelde dan op de problemen bij afvalverwerker HVC, Stadsschouwburg/Kunstencentrum Velsen, IJmond Werkt, Stichting Welzijn Velsen en Recreatieschap Spaarnwoude. Velsen Lokaal...