Nieke Hendriks-Kuiper naar De Pionier Velserbroek: Nieuwe basisschool op de kaart zetten

Foto Heleen Vink Nieke Hendriks-Kuiper op het schoolplein van De Zeester die ze verlaat voor De Pionier in Velserbroek.

BEVERWIJK - Miss Zeester zou een titel zijn die Nieke Hendriks-Kuiper (41) met recht verdient.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 7:00 (Update 14-10-2016, 7:00)

Als juf begon zij op de openbare basisschool in de Broekpolder met vijf kinderen. Vlak voor de viering van het vijftienjarig bestaan van De Zeester, uitgegroeid tot 400 kinderen, verlaat ze vrijdag de school. Met enige pijn in het hart voor ’een mooie uitdaging’ in Velserbroek.

