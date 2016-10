Films in het Witte Theater

Foto pr Een scène uit Captain Fantastic.

IJMUIDEN - De film Chinatown is de tweede filmklassieker die op 14 oktober te zien is.

Door Mitzie Meijerhof - 13-10-2016, 14:54 (Update 13-10-2016, 14:54)

In het verhaal stuit privédetective J.J. Gittes (gespeeld door Jack Nicholson) in het LA van de jaren dertig op een schandaal waarbij hoge politieke kringen zijn betrokken.

Op 19 oktober is de film Captain Fantastic te bewonderen in het theater. In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika heeft Ben (Viggo Mortensen) zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek van het hedendaagse bestaan. Tot een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan.

De films beginnen om 20.30 uur en kaarten kosten 8,50 euro. Reserveren via: www.wittetheater.nl