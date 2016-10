Rolcontainer in brand in steeg Rijnstraat

Foto: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Een rolcontainer in een steeg achter woningen aan de Rijnstraat is donderdagochtend vroeg in brand geraakt. De brandweer heeft het vuur geblust en moest daarvoor ook een houten wand van een schuur slachtofferen.

Het brandje was voor de brandweer aanvankelijk lastig te vinden, maar uiteindelijk bleek de rolcontainer in een steeg bij woningen achter in een hofje te staan.

De brand was snel geblust, de brandweer was nog wel enige tijd bezig met een nacontrole. Zo is onder andere de houten wand van een schuur gesloopt omdat deze ook in brand had gestaan. Bij de brand kwam vieze rook vrij door het plastic dat in vlammen opging.

Het is nog niet bekend of er sprake is geweest van brandstichting of een andere oorzaak.