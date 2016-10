Kinderkleding- en speelgoedbeurs

IJMUIDEN - In buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166 wordt op woensdag 19 oktober een kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.

Belangstellenden die zelf spullen willen verkopen kunnen voor €2,50 een tafel huren. Reserveren kan via: (0255) 510562. Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 17 oktober. Publiek is op woensdag welkom van 19 tot 21.30 uur.