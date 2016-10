Smoelenboek breekt het ijs

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Andrew Groeneveld heeft de app Zmooltool ontwikkeld.

IJMOND - ’Zmooltool’ is een app speciaal ontwikkeld om feestgangers dan wel collega’s de gelegenheid te geven elkaar in besloten omgeving alvast een beetje te leren kennen. Oud-Beverwijker en journalist Andrew Groeneveld is een van de smoelen achter deze app.

Door Frenk Klein Arfman - 13-10-2016, 5:11 (Update 13-10-2016, 5:11)

De app maakt het mogelijk een groep die ergens aanwezig zal zijn zich in een besloten omgeving alvast aan elkaar voor te laten stellen. ,,Met een foto en een tekst die je zelf kunt schrijven. De organisator van een feest of bijeenkomst...