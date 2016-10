Hoofdrol kind op nieuw verkeersbord

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

IJMUIDEN - Wie de sluizenroute gebruikt om van IJmuiden naar Velsen-Noord (of omgekeerd) te rijden, komt sinds kort een opvallend waarschuwingsbord tegen met de tekst ’Mijn vader werkt hier. Matig uw snelheid’.

Door onze verslaggever - 12-10-2016, 22:06 (Update 12-10-2016, 22:06)

De tot oplettendheid manende tekst komt uit de mond van een sprietig getekend poppetje, dat zo te zien het kind moet voorstellen dat een vader heeft die blijkbaar aan de weg werkt. Het is niet bekend of hier sprake is van een gerichte campagne. Opvallend is het in elk geval wel.