Reünie van jarige scouts St. Radboud

SANTPOORT-NOORD - De Rowan Afdeling 159 van de scoutinggroep St. Radboud uit Santpoort-Noord bestaat volgend jaar een halve eeuw. Dus tijd voor een feestje.

Door Pieter van Hove - 12-10-2016, 16:22 (Update 12-10-2016, 16:37)

Een precies programma is nog niet bekend, al is het wel de bedoeling dat 24 en 25 juni een reünie is waarbij alle ex-Rowans welkom zijn.

Informatie over dit evenement wordt via de website van de Radboudgroep gepubliceerd. Opgeven is nu al mogelijk via het speciale e-mail adres ra159-50jaar@scouting-radboud.nl.

De Santpoort-Noordse afdeling is 23 juni 1967 opgericht. De Rowans hebben naast het scouting clubhuis, de Blokhut, een eigen onderkomen van waaruit activiteiten ondernomen worden. Hun zomerkampen, expedities, bekostigen ze uit de verkoop van kerststukjes.