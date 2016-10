Club Vaudeville met ’Tango Extremo’ in Thalia Theater

IJMUIDEN - Club Vaudeville Diner-Variété neemt met ’Tango Extremo’ een duik in de muzikale smeltkroes van de nachtclubs uit de jaren ’20 en ’30 in Berlijn en Parijs. Daar waar na de eerste wereldoorlog jazz, folklore en klassieke muziek zich vermengen met variété en amusement. Thalia verzorgt voor deze avond tijdens de voorstelling een Burlesque drie-gangendiner.

Door Mitzie Meijerhof - 12-10-2016, 14:19 (Update 12-10-2016, 14:19)

Muziek die het leven niet mooier wil maken dan het is, maar het juist intens en vol wil laten klinken. Als Mackie Magnolia ’Surabaya Johnny’ of ’Ich bin von Kopf bis Fuss aus Liebe eingestellt’ zingt, waant het publiek zich in het Berlijnse Tingel Tangel Theater. ’Mon homme' en ’Hot hot hot dance’ doen de Folies Bergère en de Moulin Rouge in Parijs voor uw ogen tot leven komen. Tango Extremo brengt met Club Vaudeville een muzikale ode aan de kracht van de mens om zich staande te houden en om door te leven. Met Joris Lutz als verteller.

Zaterdag 5 november, aanvang 19:30 uur. Kaarten € 44,- (muziekvoorstelling, drie-gangendiner en kop koffie, reservering privétafel). Reserveren: www.thaliatheater.nl. Thalia Theater, Breesaapstraat 52, IJmuiden. Telefoon 0255-514217.