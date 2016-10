2Generations weer bij SnowPlanet

VELSEN-ZUID - Het feest 2Generations staat als een huis. Grondlegger Bas Dortmundt organiseert volgende maand de 100ste editie van het regionale knalfeest. Door de jaren heen bezochten meer dan 130.000 mensen het feest. Een evenement voor jong en oud met live acts en dj’s in verschillende zalen. Zaterdag 6 november is er weer een editie bij SnowPlanet.

Het begon in 2001, toen een oom van Driehuizenaar Bas Dortmundt zei: ’Zou het niet leuk zijn om samen te gaan stappen’. Dat resulteerde in 2Generations. Een feest voor twee generaties, twintigers en zestigers. ,,Dat is wel veranderd, nu is het vanaf 18 jaar’’, vertelt Dortmundt.

Er zijn jaren geweest dat er zes edities van 2Generations in een jaar waren. ,,Ik organiseerde de eerste editie met vrienden in de Theeschenkerij in Velsen-Zuid. Daarna deed ik dat met mijn evenementenbedrijf Exclusevents. Maar zes edities, dat kan niet meer. Dat is echt teveel. Mensen denken dan toch: ik kom de volgende keer wel, terwijl je echt hier in SnowPlanet 1500 man wil omdat daar de ruimte gewoon naar is. Zijn het er veel minder, dan is het gewoon niet gezellig. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op drie keer per jaar, op drie verschillende plaatsen, met drie verschillende sferen. Een wintereditie bij SnowPlanet, een Beach editie bij Villa Westend en een Haarlemse editie in Het Patronaat. Het is voor mensen een agendafeest geworden. De leeftijdscategorie tussen dertig en vijftig gaat niet meer elke week uit. Dit feest is drie keer per jaar en daar kijken de mensen naar uit. Dat het publiek elke keer weer blijft komen, heeft ook te maken met het feit dat we ze blijven verrassen. Het concept staat als een huis maar je moet scherp zijn en mensen blijven verrassen. Je moet continuïteit bieden en kwaliteit, en heel goed naar de wensen van je bezoekers luisteren. Vorig jaar waren mensen razend enthousiast over dj Strijkplank. Die is er deze keer dus ook weer bij, met zijn draaitafels op een strijkplank en bakken waar het publiek een plaatje uit kan kiezen. Ook Tim en Faab hebben al vaker opgetreden in SnowPlanet en zijn enorm populair. De Three house dj’s zijn ook geen onbekenden in de IJmond. Samen met Radio Decibel en dj Barry Brand en dj Strijkplank brengen ze een diversiteit aan muziekgenres. De 2Generations showband is een op genre uitgekozen coverband.’’

2Generations kent een nieuwe zaalindeling. ,,Het café Rudy’s wordt uitgebreid richting piste. Bij het deel onderaan de piste komt een IJsbar, waar ook de Après-ski muziek gedraaid wordt. Pas gerust je kleding aan: de persoon die het meeste werk steekt in dit thema maakt kans op twee tickets voor de 2Generations Beach Edition bij Villa Westend’’, aldus Dortmundt.

Bezoekers kunnen zich opgeven voor een buffet/diner voorafgaand aan het feest via %20info@exclusevents.nl" title="" target="_blank">info@exclusevents.nl. Diner vindt plaats tussen 19 uur en 21 uur.