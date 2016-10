Akkoord ontwerp huizen De Heeren

SANTPOORT-NOORD - De welstandscommissie van gemeente Velsen (Stedelijk Schoon) heeft een akkoord op de hoofdlijnen van het bouwontwerp voor De Heeren in Santpoort gegeven. Projectontwikkelaar Wibaut gaat binnenkort in gesprek met de direct omwonenden.

Door Evelien Engele - 12-10-2016, 12:36 (Update 12-10-2016, 12:36)

,,Alle opmerkingen van de informatiebijeenkomst op 12 april en van de stedenbouwkundige zijn meegenomen”, licht Ernest van der Meijde, directeur van Wibaut toe. Zo is er bijvoorbeeld iets gedaan met de opmerkingen over de kolossale trapgevel van huistype twee van de twee-onder-één kapwoning aan de Hoofdstraat. ,,We hebben...