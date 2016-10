Honderden reacties op statushouders-enquête

VELSEN - De online enquête van IJmuider Courant is door 650 mensen ingevuld. Invullen kan nog tot donderdag 12.00 uur.

Door Marieke de Kok - 11-10-2016, 17:00 (Update 11-10-2016, 17:00)

De digitale vragenlijst gaat over de huisvesting van vluchtelingen in Velsen. Dat onderwerp staat hoog op de politieke agenda. Vooral nadat tientallen mensen half september zich lieten horen in de raadszaal van het Velsense stadhuis.

Ze maken zich zorgen om de spreiding van statushouders over de Velsense kernen. De meeste statushouders komen te wonen in IJmuiden of Velsen-Noord omdat daar de meeste sociale huurwoningen staan. In andere kernen worden amper vluchtelingen opgevangen.

In de enquête worden zeven mogelijk oplossingen aangedragen. Van de bouw van containerwoningen tot het ombouwen van leegstaande gebouwen of het versneld neerzetten van meer sociale huurwoningen.

Dat laatste lost twee problemen in één klap op: het huisvestingsprobleem van vluchtelingen én de doorstroming op de wachtlijst voor een goedkoop huurhuis. Deze oplossing neemt echter meer tijd in beslag dan andere ideeën.

In ieder geval is niks doen geen optie voor de gemeente Velsen. Nog dit jaar moeten honderd statushouders onderdak vinden in Velsen, de gemeente is verplicht deze mensen te huisvesten.

Als dit niet lukt, komt dit aantal bovenop het nieuwe aantal statushouders dat in 2017 recht heeft op een woning in Velsen.

App-gebruikers klikken hier.