Toeren door Velsen in een Mercedes

Foto United Photos/Paul Vreeker Antoinette (links) en Jacqueline Keur barsten van de ideeën.

IJMUIDEN - Wie slecht ter been is, maar wel graag een rondje door mooi Velsen zou willen maken, kan voortaan instappen in de witte Mercedes van Antoinette Keur en zich laten rondleiden door de omgeving.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 12:47 (Update 11-10-2016, 14:00)

,,Iedereen zou van mooi Velsen moeten kunnen genieten”, stelt de IJmuidense Antoinette Keur (42). Op zoek naar een manier om flexibel werk te vinden, een inkomstenbron voor stichting De Heggerijders aan te boren en de vaststelling dat er veel ouderen zijn die nauwelijks hun huis uitkomen, kwam...