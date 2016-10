Beverwijk wil einde alternatief fietspad

VELSEN-NOORD - De gemeente Beverwijk wil het fietspad tussen het station en Velsen-Noord over de Wijckerpoort (het voormalige rangeerterrein) afsluiten. Bij de aanleg van de Westelijke Randweg enkele jaren geleden is deze weg aangelegd als omleidingsroute voor fietsers.

Door Pieter van Hove - 11-10-2016, 11:32 (Update 11-10-2016, 11:32)

Voor deze groep is het aantrekkelijk alternatief, aangezien hiermee twee verkeerslichten konden worden vermeden. Inmiddels is langs de Velserweg een nieuw tweerichtingenfietspad aangelegd. Dit is een onderdeel van een totale opknapbeurt waarbij de hele stationsomgeving is aangepast en de Velserweg en de Halve Maan...