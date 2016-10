Veel te doen in Pieter Vermeulen Museum

DRIEHUIS - Tijdens de herfstvakantie is de doe- en ontdek-tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen’ te bezoeken in het Pieter Vermeulen Museum. Van 11 september tot en met 26 februari. Door een grote boom stap je als bezoeker dit magische bos binnen.

Door Van onze verslaggever - 10-10-2016, 21:01 (Update 10-10-2016, 21:01)

Deze tentoonstelling is geschikt voor kinderen van drie tot acht jaar. Er zijn diverse kabouterspelletjes zoals: paddenstoel-springen, eikel-kegelen, paddenstoelen sjoelen en zijn er leerzame voeldozen. En niet te vergeten: een boom met allerlei geheimzinnige deurtjes!

Wie goed oplet komt misschien kabouters of elfjes tegen maar helaas ook dingen die niet in een bos thuishoren, zoals zwerfvuil.

Op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur is er de workshop bosknutsels maken. Kosten bedragen 1,50 euro plus de entreeprijs. Op zondag 16 en zondag 23 oktober om 13.30 uur is er de poppenkastvoorstelling “Wie zorgt er voor ons Bos?” voor kinderen vanaf drie jaar. Kosten bedragen 1,50 euro plus de entreeprijs voor het museum.