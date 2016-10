’IJmond’ mag succes best vieren

BEVERWIJK - Succes mag je best vieren. Dat is een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport over de IJmondiale samenwerking.

Door Annemiek Jansen - 10-10-2016, 20:57 (Update 10-10-2016, 20:57)

Er is veel meer bereikt in de samenwerking tussen de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen dan de bestuurders, ambtenaren en politici zelf beseffen. Er is ze een spiegel voorgehouden, zegt Frank Candel van het Utrechtse bureau Andersson Elffers Felix (AEF).

Noem het woord fusie niet. Want daar gaat het hier niet over. Sinds 2014 werken de gemeenteraden samen in de IJmondcommissie. Eerst...