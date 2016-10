Twee mannen aangehouden na dreiging en mishandeling in IJmuiden

Foto: ANP

IJMUIDEN - Twee mannen zijn zondagmiddag aangehouden op de Willem Barendszstraat in IJmuiden.

Een 36-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, was kort daarvoor een woning binnengedrongen en zou een van de bewoners, een man van 22 jaar, mishandeld hebben.

De 22-jarige man was met een voorwerp op zijn hoofd geslagen door de 36-jarige man. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, waarbij de voor hem onbekende man achter hem aan kwam.

De gewaarschuwde agenten kwamen op dat moment de straat in en zagen de 36-jarige verdachte met een fles op hen af komen lopen. Hierop werd de verdachte aangehouden.

Mes

Terwijl de agenten bezig waren met de aanhouding, kwam een derde man plotseling de hoek om met een mes in zijn hand. Door de dreigende houding en het feit dat de man slechts op enkele meters afstand stond, trok de agent zijn vuurwapen.

De man, die later een medebewoner bleek te zijn, gaf zich hierop snel over. Beide mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het mes is in beslag genomen.