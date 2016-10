Ook Lisa neemt een tatoeage bij inzamelingsactie voor Kerbert Dierentehuis

IJMUIDEN - Zachtjes beweegt de naald van de tatoeëermachine in de huid van Lisa Beverdam. Ze laat een afbeelding zetten van haar tweejarige Jack Russell Chico. Stevig pakt ze de pols van haar toekijkende vriendin beet. ,,Net was ik best wel een beetje zenuwachtig’’, zegt de 21-jarige Lisa. ,,Maar nu valt alles van me af.’’ Tatoeëerder Mike Jung werkt ondertussen rustig verder. De IJmuidense heeft nog geen tattoo’s op haar lijf, maar neemt er vandaag maar liefst drie tegelijk.

Door Kees de Boer - 9-10-2016, 18:35 (Update 9-10-2016, 18:35)

