Brug op A9 bij Zijkanaal C wil niet dicht

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS .

Weggebruikers die in een kilometerslange file voor de brug vast stonden, zijn volgens Rijkswaterstaat weggeleid. In de andere richting ondervindt het verkeer geen problemen.

De storing op de A9 was serieus. Het lukte een toegesnelde monteur niet de brug over Zijkanaal C naar beneden te krijgen. Er moest een tweede monteur komen om met zijn collega de brug handmatig naar beneden te krijgen.

VELSERBROEK - De brug op de A9 over het Zijkanaal C bij Velserbroek kon zaterdag urenlang niet meer dicht. Verkeer ging spookrijden om uit de lange file te komen. Rond 13 uur was het brugdeel in de weg richting Velsen-Zuid weer naar beneden gedraaid.

Op de A9 richting Alkmaar is de brug over het Zijkanaal C weer op zijn plek. pic.twitter.com/pzBnDWwHCm — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 8 oktober 2016

We snappen dat 't vervelend is maar van opgehitst doen gaat de #A9 echt niet voor je open hoor #jammer pic.twitter.com/jvLENfhUBT — VID (@vid) 8 oktober 2016

Ai: technische storing Brug over Zijkanaal C. De #A9 > Alkmaar is DICHT, verkeer staat stil. pic.twitter.com/cOEfdhvDbJ — VID (@vid) 8 oktober 2016

En toen was daar... politie. Duurde even, maar 't levensgevaarlijke spookrijden is gestopt #A9 pic.twitter.com/lt2cojP6df — VID (@vid) 8 oktober 2016

De koppen tegen elkaar. Blijven toch bizarre beelden die we op onze Rottepoldercam zien. LIVE ➡️ https://t.co/JatUeAMH2q #A9 pic.twitter.com/F2IXgBfWad — VID (@vid) 8 oktober 2016

Mensen stappen uit op de #A9 bij Haarlem. En dat allemaal omdat deze brug in de verte kapot is #wegafsluiting (via @wvalkering) pic.twitter.com/t1nMRqNEWF — VID (@vid) 8 oktober 2016

Brug over 't Zijkanaal C (#A9) blijft open staan: monteur is onderweg, maar MIJDEN is beter (via @WatisdezeG) pic.twitter.com/rMmBW7Ttgj — VID (@vid) 8 oktober 2016

Lees ook X 'Lees hier alles over eeuwfeest Schiphol '