Politieman niet voor rechter

HAARLEM/SANTPOORT-NOORD - De politieman die afgelopen zomer tijdens Dorpsfeest Santpoort een agressieve hond doodschoot, hoeft niet voor de rechter te komen. Het openbaar ministerie ziet ervan af de man te vervolgen wegens het incident, dat zich begin augustus van dit jaar afspeelde.

Door Carlo Nijveen - 7-10-2016, 19:59 (Update 7-10-2016, 19:59)

Het OM vindt dat de politieman rechtmatig heeft gehandeld, ook al vuurde hij zes kogels op de hond af. Dat geweld was in de ogen van de officier van justitie nodig, omdat de viervoeter zich in de lies van een...