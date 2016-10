Nieuwe aanbieders van huishoudhulp

IJMOND - Twee nieuwe zorgaanbieders gaan - naast de bestaande bedrijven - hulp in het huishouden geven in Velsen. Het gaat om Flexicura en Zorgbalans. Beide uit Haarlem.

Door Marieke de Kok - 7-10-2016, 16:52 (Update 7-10-2016, 16:52)

Hulp in het huishouden is bedoeld voor ouderen of mensen met een beperking die lichamelijk niet (meer) in staat zijn zelf het huishouden te doen. De gemeente regelt hulp daarbij.

Tot voor kort verzorgden vier bedrijven die huishoudhulp: De Zorgspecialist, Thuiszorg Inholland, TZorg en Viva Zorggroep. Daar komen nu dus twee nieuwe aanbieders bij.

Zorgbalans is...