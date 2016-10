Unimogs op het strand

IJMUIDEN AAN ZEE - Dit weekeinde komen meer dan 35 Unimogs, unieke terreinvoertuigen, naar (het strand van) IJmuiden.

De stoet komt zaterdagochtend aan in paviljoen Noordzee (rond 10 uur) en de deelnemers maken daarna (vanaf 11 uur) een rondrit door de omgeving en het strand. De tocht gaat via het strand naar Driehuis, Santpoort, Bloemendaal, het strand van Bloemendaal en daarna weer terug naar het strand. Na de groepsfoto zijn de voertuigen de rest van de middag op het strand te vinden. Ook een dag later, de zondag, zijn de Unimogs op het strand.