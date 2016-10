Cursus vrijwillige opvoedondersteuners

IJMUIDEN - Het Home Start Project waarbij vrijwilligers gezinnen met jonge kinderen steunen, is een succes aan het worden in Velsen. In juni begon de werving van vrijwilligers. Twee gezinnen krijgen inmiddels ondersteuning, en drie volgen binnenkort.

Yasa Zeijlmans, coördinator van Home-Start Velsen, is heel tevreden hoe het nu loopt. ,,Vanuit de hulpverlening voor ouders en kind krijg ik veel positieve reacties. Het is een aanbod wat er nog niet was tot nu toe maar wel vraag naar is.’’ Vijf vrijwilligers hebben de speciale door Zeijlmans gegeven voorbereidingscursus gevolgd. Alle vijf gaan een dagdeel in de week naar een gezin, meestal gaat het om de moeder en haar kinderen, soms ook een vader. ,,Iemand die elke week langs komt en tijd en aandacht voor een ouder heeft, samen met de ouder weer leuke dingen met de kinderen doet, met de ouder praat over opvoeding, de eenzaamheid doorbreekt enzovoort.’’ Op 26 oktober start weer een training voor nieuwe vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met opvoeden. Het gaat om zes wekelijkse avonden van 19.00 uur tot 21.30, locatie Plein 1945 nummer 10. Na de uitreiking van het certificaat en een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen ze aan de slag bij Home-Start.