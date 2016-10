Velsen gebruikt veilig kunstgras

VELSEN - Terwijl een groot deel van Nederland in rep en roer is over mogelijk giftige kunstgrasvelden, kan de gemeente Velsen gerust zijn.

Door Anneke Wijsman - 6-10-2016, 16:49 (Update 6-10-2016, 16:49)

In de Zembla-uitzending afgelopen donderdag werd gesteld dat rubber korrels die bij 90 procent van de kunstgrasvelden als vulling tussen het gras worden gebruikt, giftig en schadelijk zijn voor de gezondheid.

De gemeente Velsen gebruikt het omstreden rubbergranulaat, gemaakt van gemalen autobanden, niet op de door haar geëxploiteerde sportvelden. Velsen koos heel bewust voor methodes met zand en TPE (Thermo...