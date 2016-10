Peper en kruidnagels als bagage

Foto uit familiealbum Het gezin Niggebrugge, met Theo rechts, in voormalig Nederlands-Indië.

IJMOND - ’Aankomst in het koude Holland’, noteert de Indische Nederlander Theo Niggebrugge in zijn plakboek. Het is 27 juli 1953 als ms Sibajak na een zeereis van 21 dagen aanmeert in Rotterdam. Aan boord is Theo, de bijna 20-jarige ’repatriant’ die zijn vaderland alleen kent van horen zeggen. Een koffer is zijn enige bagage. Daarin zit wat kleding, alsmede een zak peperkorrels en een zak kruidnagels.

Door Jan Butter - 6-10-2016, 12:18 (Update 6-10-2016, 12:18)

Theo Niggebrugge, nu 83 jaar oud, begint te lachen om de herinnering aan de paar...